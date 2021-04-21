Львов – Минай 1:0

Гол: Маембе, 39 (авт)

Стоит внимания Взрыв гранаты в офисе президента Ингульца Поворознюка: есть погибший и что известно

Львов и Минай – два клуба, которые ведут прямую борьбу за выживание. Перед игрой обе команды набрали по 18 очков и всего на один балл опережают последний Рух.

Из-за вспышки коронавируса в лагере львовян матч первого тура, в котором клубы должны были встретиться во Львове, был перенесен. Игру перенесли аж на 21 апреля, когда до завершения чемпионата осталось всего 4 тура.

За весь первый тайм команды создали всего один острый момент, после которого был забит гол. После подачи с углового номинальные хозяева отличились курьезным голом.

Вратарь Миная Попович неудачно вышел на перехват, в результате чего Довгий пробил головой. Мяч попал в стойку и рикошетом от Маембе оказался в воротах. Защитник гостей не смог выбить мяч.

После перерыва Минай побежал отыгрываться. Первый острый момент гости создали на 53 минуте. Бойко получил мяч от Нуриева и нанес удар из пределов штрафной. Мяч после рикошета падал под перекладину, но голкипер отбил его.

Через минуту защитник львовян Бусько спас команду, выбив мяч с линии ворот после удара Ткачука через себя. Львов ответил дальним ударом в исполнении Довгого, но на высоте был Попович.

На 61 минуте у хозяева был еще один момент. Эрнест получил вертикальную передачу, ворвался в штрафную и с довольно острого угла нанес удар в створ ворот. Попович совершил сейв.

Через 2 минуты Львов разыграл великолепную комбинацию, которую ударом почти с линии штрафной завершил Довгий. Попович и на этот раз выручил Минай. На 71 минуте Эрнест получил очередной шанс реализовать рандеву, но и эта дуэль осталась за голкипером.

За 72 минуте "закрывать" матч все основания имел Нич. Нападающий Львова принял мяч в штрафной Миная и пробил с разворота. Игроку несколько не хватило точности и он не попал в створ ворот.

В конце матча Минай пытался устроить нашествие и вырвать ничью. Однако Львов отстоял преимущество и одержал важную победу.

Теперь Львов занимает 10 место, имея 21 очко. Также у львовян игра в запасе. В то же время Минай дальше на 13 строчке и всего на один балл опережает Рух.



Львов – Минай видеообзор