Руководство "Мариуполя" решило вернуть универсального игрока Игоря Тищенко, который две недели назад только покинул клуб. В течение следующего сезона футболист будет защищать цвета команды из Мариуполя.

"Мариуполь" официально объявил о подписании контракта, сообщает сайт клуба.

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Возвращение защитника

Соглашение "чаек" с 31-летним защитником рассчитано на 1 сезон.

Интересно, что только две недели назад Тищенко покинул азовский клуб на правах свободного агента.

Добавим, что Игорь Тищенко является воспитанником "Мариуполя". Дебютировал в клубе еще в 2009 году в матче против "Кривбасса". В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины и 22 поединка (2 гола) в Первой лиге. В целом Игорь провел за "Мариуполь" 238 поединков (16 голов).

Футболист известен по выступлениями в "Карпатах", "Олимпике" и польской "Силезии". В июле 2016 года вернулся в "Мариуполь".