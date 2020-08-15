Керівництво "Маріуполя" вирішило повернути універсального гравця Ігоря Тищенка, який два тижні тому лише покинув клуб. Протягом наступного сезону футболіст захищатиме кольори команди з Маріуполя.

"Маріуполь" офіційно оголосив про підписання контракту, повідомляє сайт клубу.

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Повернення захисника

Угода "чайок" з 31-річним оборонцем розрахована на 1 сезон.

Цікаво, що лише два тижні тому Тищенко покинув азовський клуб на правах вільного агента.

Додамо, що Ігор Тищенко є вихованцем "Маріуполя". Дебютував у клубі ще у 2009 році у матчі проти "Кривбасу". В активі футболіста 5 матчів у кваліфікації Ліги Європи, 14 ігор в Кубку України і 22 поєдинки (2 голи) в Першій лізі. В цілому Ігор провів за "Маріуполь" 238 поєдинків (16 голів).

Футболіст відомий за виступами у "Карпатах", "Олімпіку" та польському "Шльонську". У липні 2016 року повернувся в "Маріуполь".