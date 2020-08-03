Украинский тренер Остап Маркевич возглавил "Мариуполь". Контракт рассчитан на 1 сезон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Он заменил Александра Бабича, с которым клуб не стал продлевать контракт. Он покинул приазовский клуб вместе с тренерским штабом.

Тренерская карьера Остапа Маркевича