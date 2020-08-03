Маркевич официально возглавил "Мариуполь"
Украинский тренер Остап Маркевич возглавил "Мариуполь". Контракт рассчитан на 1 сезон.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Он заменил Александра Бабича, с которым клуб не стал продлевать контракт. Он покинул приазовский клуб вместе с тренерским штабом.
Тренерская карьера Остапа Маркевича
- Работал главным тренером в юниорской команде "Вильярреала". И с клубом выигрывал серебряные медали чемпионата Испании. Тренировал испанцев до 2019 года.
- 42-летний специалист уже возглавлял клуб первой лиги "Агробизнес". Клуб не слишком удачно выступал под руководством Остапа Маркевича. В октябре 2019 года Остап Маркевич и "Агробизнес" договорились о расторжении контракта по согласию обеих сторон.
- Возглавлял "Черноморец, но покинул одесситов из-за финансовых проблем в клубе.
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