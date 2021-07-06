Бех-Романчук выиграла первые крупные соревнования в 2021 году

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук получила первую большую победу в сезоне. Украинка оказалась лучшей на международных соревнованиях World Athletics Continental Tour Gold в венгерском Секешфехерваре.

Марина повторила лучший результат

Бех-Романчук уже в первой попытке захватила лидерство – 6.68 метра. Во всех последующих попытках украинка прыгала за 6.70 метра.

К слову Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги

Лучшую попытку украинка продемонстрировала в третьем прыжке – 6.79 метра.

Марина повторила лучший результат сезона. Первое место в Венгрии стало дебютной победой для Бех-Романчук на международных соревнованиях в году.

Результаты прыжков в длину

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.79 м

2. Эбигейл Ирозуру (Великобритания) – 6.64 м

3. Анастасия Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.60 м

Как Бех-Романчук выступает в 2021 году