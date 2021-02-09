Свитолина в напряженном матче одержала первую победу на Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина 9 февраля стартовала на Australian Open матчем против Марие Боузковой. Украинка с трудом вышла в следующий круг соревнований.
Источник:24 канал
Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту. Двух сетов хватило Свитолиной, чтобы стать единственной среди украинцев, кто сумел пройти первый круг в одиночном разряде. Днем ранее Открытый чемпионат Австралии покинули Марта Костюк и Сергей Стаховский.
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Мария Боузкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6, 6:7)
Уже в стартовом матче жребий свел Элину с серьезной соперницей. Ключевым стал третий гейм, когда украинская теннисистка легко повела в счете и воспользовалась ошибками Боузоковой, взяв даже один гейм на ее подаче. Но нельзя сказать, что Боузкова совсем не создала проблем сопернице из Украины в первом сете. Чешка классно выходила к сетке и активно действовала на приеме на второй подаче.
Свитолиной удалось защитить все свои подачи и стартовая партия была выиграна с четвертого сетбола – 3:6.
А вот во второй партии начались настоящие карусели. Теннисистки на старте взяли геймы с брейками и шли нога в ногу – 4:4. Восьмой гейм вообще можно записывать в теннисные справки, как один из лучших в истории. Спортсменки в течение 11 минут никак не могли оставить затяжной гейм за собой. Свитолина не реализовала четыре геймбола и дважды отыгрывала брейки Боузковой. Элина на "зубах" просто вырвала важный гейм для себя.
Уже в следующем гейме Мария показала, что не собирается так просто сдаваться. Она с двумя брейками вышла вперед в счете в сете. В десятом гейме Свитолина была вынуждена еще и отыгрывать сетбол, который Боузкова заработала в розыгрыше аж с 28 ударов. Пятая ракетка мира из Украины все же смогла перевести игру в тай-брейк, где обе теннисистки потратили все силы. Но более устойчивой оказалась Свитолина, которая довела игру до победы – 6:7.
- Интересно, что между теннисистками это была уже третья встреча, в которых Свитолиной удалось уже дважды праздновать успех. В следующем круге Элина встретится с 16-летней американкой Кори Гауфф.
- Бойфренд украинки Гаэль Монфис завершил свои выступления в первом круге. Француз уступил финну Эмилю Руусувуори. Это поражение стало седьмым подряд для Монфиса.
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