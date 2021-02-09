Первая ракетка Украины Элина Свитолина 9 февраля стартовала на Australian Open матчем против Марие Боузковой. Украинка с трудом вышла в следующий круг соревнований.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту. Двух сетов хватило Свитолиной, чтобы стать единственной среди украинцев, кто сумел пройти первый круг в одиночном разряде. Днем ранее Открытый чемпионат Австралии покинули Марта Костюк и Сергей Стаховский.

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Мария Боузкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6, 6:7)

Уже в стартовом матче жребий свел Элину с серьезной соперницей. Ключевым стал третий гейм, когда украинская теннисистка легко повела в счете и воспользовалась ошибками Боузоковой, взяв даже один гейм на ее подаче. Но нельзя сказать, что Боузкова совсем не создала проблем сопернице из Украины в первом сете. Чешка классно выходила к сетке и активно действовала на приеме на второй подаче.

Свитолиной удалось защитить все свои подачи и стартовая партия была выиграна с четвертого сетбола – 3:6.

А вот во второй партии начались настоящие карусели. Теннисистки на старте взяли геймы с брейками и шли нога в ногу – 4:4. Восьмой гейм вообще можно записывать в теннисные справки, как один из лучших в истории. Спортсменки в течение 11 минут никак не могли оставить затяжной гейм за собой. Свитолина не реализовала четыре геймбола и дважды отыгрывала брейки Боузковой. Элина на "зубах" просто вырвала важный гейм для себя.

Уже в следующем гейме Мария показала, что не собирается так просто сдаваться. Она с двумя брейками вышла вперед в счете в сете. В десятом гейме Свитолина была вынуждена еще и отыгрывать сетбол, который Боузкова заработала в розыгрыше аж с 28 ударов. Пятая ракетка мира из Украины все же смогла перевести игру в тай-брейк, где обе теннисистки потратили все силы. Но более устойчивой оказалась Свитолина, которая довела игру до победы – 6:7.

К слову. В течение матча Боузкова выполнила на один эйс больше, чем Свитолина (4 против 3). Виннерсов у чешки больше – 28 против 27. А вот по двойным ошибкам преимущество у Элины – 2 против 1. Что касается брейков, то украинке удалось отыграть 5 из 6 возможных. В показателе очков на второй подаче полное преимущество было у чешки – 48% против 12% у Свитолиной.