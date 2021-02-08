У теннисиста Гаэля Монфиса продолжается "черная полоса". Бойфренд Элины Свитолиной не может выиграть ни одного матча с февраля 2020 года. А на Australian Open вылетел уже в первом круге.

В первом круге Монфису выпало играть против Финна Эмиля Руусувуори. Игра между ними длилась три часа и 49 минут. В девятом гейме пятого сета Монфис трижды отыграл матч-пойнт соперника, но все-таки уступил. Это поражение стало седьмым подряд для Монфиса.

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Уже после игры на пресс-конференции Монфис заявил о трудностях, которые возникли в его жизни. И он не знает как их преодолеть.

"У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попаду с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот ужас кончится, но пока не получается", – заявил после игры Монфис.

Пресс-конференция закончилась слезами на глазах теннисиста. После чего он встал и покинул помещение.

Стоит добавить, что его девушка – украинская теннисистка Элина Свитолина, пока никак не отреагировала на ситуацию. При этом пара имеет общий аккаунт в инстаграме, но там не было никаких сообщений с 23 января 2021 года.