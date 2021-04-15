Оценки игроков за игру

Главный наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола со старта выпустил на футбольное поле украинца Александра Зинченко. Левый защитник "горожан" получил средний балл за свою игру.

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Футболист сборной Украины надежно отыграл в обороне, подключался к атакам и даже дважды опасно пробил в створ ворот. Сначала в первой 45-минутке головой пробил над перекладиной, а уже во второй части игры решился на дальний удар, который парировал голкипер дортмундской Боруссии.

Специализированные порталы WhoScored и SofaScore оценили игру футболистов в этой встрече. Зинченко провел на поле все 90 минут. WhoScored оценил действия футболиста в 7,0.

Лучшим футболистом встречи был признан автор второго гола за команду из Манчестера Фил Фоден – 8,6 балла.

Другой статистический портал SofaScore также выставил оценки футболистам. Украинец получил 7,2 балла. Фоден и на этом сайте получил наивысшую оценку и звание лучшего игрока матча – 8,3.

Зинченко провел в этом сезоне 24 матча, в которых отметился одной голевой передачей. Для Александра этот поединок стал шестым в розыгрыше Лиги чемпионов.

После встречи украинец обменялся футболками со звездным футболистом "шмелей" Эрлингом Холанном.

Боруссия – МанСити: оценки игроков / Скриншот из WhoScored



Боруссия – МанСити: оценки игроков за матч / Скриншот из SofaScore