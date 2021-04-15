Оцінки гравців за гру

Головний наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зі старту випустив на футбольне поле українця Олександра Зінченка. Лівий захисник "містян" отримав середній бал за свою гру.

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Футболіст збірної України надійно відіграв в обороні, підключався до атак та навіть двічі небезпечно пробив у ствір воріт. Спершу у першій 45-хвилинці головою пробив над поперечиною, а вже у другій частині гри наважився на дальній удар, який парирував голкіпера дортмундської Боруссії.

Спеціалізовані портали WhoScored та SofaScore оцінили гру футболістів у цій зустрічі. Зінченко провів на полі усі 90 хвилин. WhoScored оцінив дії футболіста в 7,0.

Найкращим футболістом зустрічі був визнаний автор другого голу за команду з Манчестера Філ Фоден – 8,6 бала.

Інший статистичний портал SofaScore також виставив оцінки футболістам. Українець отримав 7,2 бала. Фоден і на цьому сайті отримав найвищу оцінку та звання найкращого гравця матчу – 8,3.

Зінченко провів у цьому сезоні 24 матчі, у яких відзначився однією гольовою передачею. Для Олександра цей поєдинок став шостим у розіграші Ліги чемпіонів.

Після зустрічі українець обмінявся футболками з зірковим футболістом "джмелів" Ерлінгом Голандом.



Боруссія – МанСіті: оцінки гравців / Скришот з WhoScored



Боруссія – МанСіті: оцінки гравців за матч / Скришот з SofaScore