Звездный обмен

В обоих четвертьфинальных встречах команда Пепа Гвардиолы обыграла соперника из Дортмунда с одинаковым счетом 1:2. Футболка Эрлинга Холанда всегда будет напоминать Александру Зинченко об этом противостоянии, который отыграл все 90 минут на поле.

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Украинский левый защитник после второго поединка обменялся футболками с 20-летним норвежским нападающим. В трансляцию сам момент обмена не попал, но показали Холанда с футболкой на плече.

Бдительные футбольные болельщики увидели частичку фамилии на футболке: "-ченко". Поэтому эта футболка явно принадлежала игроку сборной Украины. А вот в объективы фотокамер такой момент попал.

Эрлинг покидал поле крайне разочарованным, его команда остановилась в двух шагах от финала Лиги чемпионов. А сам норвежец уже на протяжении нескольких матчей не может отличиться в воротах соперников.



Зинченко и Холанд обменялись футболками / Фото Getty Images



Холанд после матча / Фото Getty Images