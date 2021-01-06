В Манчестер Сити обнаружили еще три случая заражения коронавирусом. Общее количество лиц, у которых обнаружили инфекцию, возросло до одиннадцати.

О новых случаях заражения сообщается на официальном сайте клуба. Инфицированными оказались вратарь Карсон и полузащитник Коул Палмер, а также один работник клуба. Всех их отправили на самоизоляцию.

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Это не первый случай заражения коронавируса в Манчестер Сити. В целом инфицированных игроков и работников уже одиннадцать.

После тестирования 25 декабря в МанСити сообщили об обнаружении четырех случаев заражения коронавирусом. Среди них положительные тесты оказались у Габриэля Жезуса и Кайла Уокера, а также двух сотрудников клуба.

27 декабря после очередного тестирования положительные тесты оказались у еще трех игроков, но их имена в клубе не назвали. Тогда же пришлось перенести на неопределенный срок матч команды против Эвертона в чемпионате Англии, который был запланирован на 28 декабря.

3 января стало известно о коронавирусе у защитника Эрика Гарсии и еще одного работника клуба. Но назначенный на этот день матч против Челси не перенесли. А сама игра закончилась победой МанСити.

Теперь к этим инфицированным добавились Скотт Карсон и полузащитник Коул Палмер, а также еще один работник.

На 6 декабря у МанСити запланирован матч против Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка футбольной лиги.

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