У Манчестер Сіті виявили ще три випадки зараження коронавірусу. Загальна кількість осіб, в яких виявили інфекцію, зросла до одинадцяти.

Про нові випадки зараження повідомляється на офіційному сайті клубу. Інфікованими виявилися воротар Скотт Карсон та півзахисник Коул Палмер, а також один працівник клубу. Всіх їх відправили на самоізоляцію.

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Це не перший випадок зараження коронавірусом в Манчестер Сіті. Загалом інфікованих гравців та працівників вже одинадцять.

Після тестування 25 грудня в МанСіті повідомили про виявлення чотирьох випадків зараження коронавірусом. Серед них позитивні тести виявилися в Габріеля Жезуса та Кайла Уокера, а також двох працівників клубу.

27 грудня після чергового тестування позитивні тести виявилися у ще трьох гравців, але їх імена в клубі не назвали. Тоді ж довелося перенести на невизначений термін матч команди проти Евертона в чемпіонаті Англії, який був запланований на 28 грудня.

3 січня стало відомо про коронавірус у захисника Еріка Гарсії та ще одного працівника клубу. Але призначений на цей день матч проти Челсі не перенесли. А сама гра закінчилася перемогою МанСіті.

Тепер до цих інфікованих додалися Скотт Карсон та півзахисник Коул Палмер, а також ще один працівник.

На 6 грудня в МанСіті запланований матч проти Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка футбольної ліги.

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