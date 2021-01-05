Руководство английской Премьер-лиги решило не останавливать чемпионат, несмотря на значительный рост количества инфицированных в клубах. При этом в Великобритании другие соревнования отменяют.

Только за одну неделю, с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, в АПЛ было обнаружено 40 положительных случаев коронавируса среди игроков и персонала клубов. За это время было сделано 2 295 тестов, говорится в сообщении на официальном сайте АПЛ.

Стоит внимания You'll Never Walk Alone: умер певец Джерри Марсден – исполнитель гимна Ливерпуля

Это рекордный показатель в АПЛ в этом сезоне. До этого максимум было 18 случаев заражения за неделю

В АПЛ из-за вспышки коронавируса пришлось перенести несколько матчей:

Астон Вилла – Ньюкасл

Эвертон – Манчестер Сити

Тоттенхэм – Фулхэм

Бернли – Фулхэм

Первый из этих матчей был запланирован еще в начале декабря, остальные три – уже в конце 2020 года и в первые дни 2021 года.

На фоне всего этого многие клубы начали внутренние расследования относительно поведения своих футболистов, которые не соблюдали карантинные ограничения, организуя или посещая рождественские и новогодние вечеринки.

Несмотря на это, в АПЛ решили не останавливать чемпионат. Как и остальные футбольные соревнования. Среди них и матчи полуфинала Кубка футбольной лиги, где в первом матче 5 января сыграют Тоттенхэм и Брентфорд, а 6 января во втором полуфинале сойдутся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

К теме Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити: кто окажется сильнее в полуфинале Кубка футбольной лиги

При этом боксерские бои в Англии решили отменить до февраля 2021 года. Сделали это на фоне значительного распространения коронавируса и выявления нового штамма инфекции в стране. Перенести пришлось и два запланированных чемпионских боя.