В среду, 6 января, состоится манчестерское дерби – в гости к МЮ приедет МанСити. Но это будет матч не в рамках АПЛ, а полуфинал Кубка Футбольной лиги. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Несмотря на то, что это команды из одного города, вряд ли этот матч можно назвать принципиальным дерби. Но это полуфинальный матч, в шаге от финала, а затем и титула. Да и проигрывать – не в стиле этих команд, пишет 24 канал.

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Хотя последний матч между этими командами, который состоялся не так давно – 12 декабря 2020 года, закончился без забитых голов. И некоторые из экспертов и бывших игроков команд выражали свое недовольство.

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Обе команды подходят к этому матчу с великолепными сериями. МЮ не проигрывает с 8 декабря, когда уступили РБ Лейпциг в Лиге чемпионов. После этого пять побед и две ничьи. Благодаря этому МЮ вышел на второе место, набрав 33 очка. Столько же у Ливерпуля, сыгравшего на один матч больше.

В МанСити еще лучшая серия без поражений – 11 матчей (8 побед и три ничьи). В турнирной таблице команда пока на 5 месте, но "горожане" сыграли на два матча меньше, чем Ливерпуль, и отстают от них всего на четыре очка.

В последнем матче Мансити уверенно победил на выезде Челси, забив три гола еще до перерыва. Сыграл в этом матче и Александр Зинченко, отдавший предголевой пас.

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Что прогнозируют букмекеры

Мансити имеет больше шансов на победу в этом матче, а затем и выхода в финал. На победу "горожан" в основное время букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,07. На то, что победу будет праздновать МЮ – 3,76. Что в основное время победителя выявлено не будет (ничья в основное время) – 3,96.

На выход в финал Кубка футбольной лиги шансы "красных дьяволов" оценены коэффициентом 2,48. на проход Манчестер Сити – 1,54.

Можно сделать и ставку на то, что победитель противостояния будет определяться в серии пенальти. На такой итог матча коэффициент 7,00. При этом в таком случае шансы обеих команд на проход в следующий раунд равны – по 12,00.

Матч Манчестер Юнайтед-Манчестер Сити состоится в среду, 6 января. Начало матча в 21:45. Победитель этого матча в финале сыграет против победителя пары Тоттенхэм – Брентфорд, который состоится во вторник, 5 января.