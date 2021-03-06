МанСити может не отпустить Зинченко в сборную Украины
Главный наставник МанСити Пеп Гвардиола прокомментировал вызов ведущих футболистов в национальные команды. Тренер не настроен отпускать игроков на мартовские матчи.
Источник:ESPN
Все связано с тем, что по приезде в клуб футболисты будут в обязательном порядке отправлены на 10 дней самоизоляции.
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Принципиальная позиция Гвардиолы
По мнению испанского тренера, это может значительно ухудшить подготовку МанСити и физическую форму самих игроков "горожан".
Будем говорить об этом на следующей неделе. Но я думаю, что это не имеет никакого смысла, если игроки полетят в сборную, а потом 10 дней будут сидеть в изоляции. Абсолютно никакого смысла,
– заявил Гвардиола.
Игроки много работали в расположении английского гранда, чтобы выйти в лидеры АПЛ. Гвардиола не хочет рисковать интересами клуба ради национальных команд: "Конечно, если они поедут в сборные, вернутся и сразу смогут приступить к тренировкам, то это другое дело".
- Зинченко попал в расширенный список сборной Украины на отборочные матчи на чемпионат мира-2022.
- 24 марта подопечные Андрея Шевченко сыграют против Франции в Сен-Дени. После этого два матча будут домашними для "сине-желтых" – 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана. Не исключено, что украинские болельщики смогут воочию посетить матч на "Арене Львов".
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