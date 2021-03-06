Головний наставник МанСіті Пеп Гвардіола прокоментував виклик провідних футболістів у національні команди. Тренер не налаштований відпускати гравців на березневі матчі.

Все пов'язано з тим, що після приїзду у клуб футболісти будуть в обов'язковому порядку відправлені на 10 днів самоізоляції.

Оце так МанСіті готує новий щедрий контракт для Зінченка: якою стане зарплата українця

Принципова позиція Гвардіоли

На думку іспанського тренера, це може значно погіршити підготовку МанСіті та фізичну форму самих гравців "містян".

Будемо говорити про це на наступному тижні. Але я думаю, що це не має ніякого сенсу, якщо гравці полетять до збірної, а потім 10 днів будуть сидіти в ізоляції. Абсолютно ніякого сенсу,

– заявив Гвардіола.

Гравці багато працювали у розташуванні англійського гранда, щоб вийти у лідери АПЛ. Гвардіола не хоче ризикувати інтересами клубу заради національних команд: "Звичайно, якщо вони поїдуть до збірних, повернуться і відразу зможуть приступити до тренувань, то це інша справа".