Тренерский штаб сборной Украины по футболу объявил расширенный список футболистов, которые будут вызваны на первый в 2021 году сбор национальной команды. В список вошли 33 футболиста.

Большое количество игроков в списке объясняется с учетом ситуации в мире и Европе с коронавирусом. А уже к началу сбора национальной команды список будет скорректирован.

Примечательно Усиление для Шевченко: Макс Килман вновь заявил о желании играть за сборную Украины

Отметим, что в списке сразу пять вратарей. Также в перечень попал Андрей Ярмоленко, хотя вингер английского Вест Хэма не играет из-за травмы.

Вернулся в сборную Украины и Артем Беседин, который отбыл годичную дисквалификацию и уже выступает за Динамо.

Зато в списке нет лучшего игрока Динамо в феврале Виталия Буяльского. Именно он забил голы Брюгге в обоих матчах Лиги Европы, которые и вывели киевский клуб в 1/8 финала.

Состав сборной Украины

Вратари : Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания).

: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники : Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники : Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Напомним, что в марте сборную Украины ожидает сразу три поединка в отборе к ЧМ-2022. 24 марта сборная Украины сыграет против Франции в Сен-Дени. После этого два матча будут домашними для "сине-желтых" – 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана. Оба матча состоятся на "Арене Львов".