Мансити готовит новый щедрый контракт для Зинченко: какой станет зарплата украинца
Манчестер Сити не планирует отпускать левого защитника из Украины Александра Зинченко. В клубе уже готовят новое соглашение с лучшими условиями для футболиста.
Источник:Manchester Evening News
Главный наставник "горожан" Пеп Гвардиола доволен той работой, которую выполняет Александр Зинченко в команде. Футболист уже летом сможет продлить свое соглашение с английским грандом.
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Новый контракт Зинченко
Англичане уже готовят ногу для украинца со значительно лучшими финансовыми условиями. Сейчас зарплата лидера сборной Украины в АПЛ составляет около 20 тысяч фунтов в неделю. Подписав новый контракт зарплата футболиста увеличится до 90 тысяч за семь дней. Интересно, что сейчас такие деньги получают его одноклубники Габриэль Жезус и Бенджамин Менди.
По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Зинченко с МанСити истекает в конце июня 2024 года.
Вероятно, что команду скорее всего покинет французский конкурент Зинченко. МанСити готов отпустить украинца лишь за 40 миллионов евро.
- В этом сезоне Зинченко провел в футболке "горожан" 18 матчей во всех турнирах, в которых однажды ассистировал партнеру по команде.
- Ранее сообщалось, что лидер АПЛ планирует подписать Робина Госенса из Аталанты, который как раз играет на позиции Александра.
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