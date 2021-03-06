Манчестер Сити не планирует отпускать левого защитника из Украины Александра Зинченко. В клубе уже готовят новое соглашение с лучшими условиями для футболиста.

Главный наставник "горожан" Пеп Гвардиола доволен той работой, которую выполняет Александр Зинченко в команде. Футболист уже летом сможет продлить свое соглашение с английским грандом.

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Новый контракт Зинченко

Англичане уже готовят ногу для украинца со значительно лучшими финансовыми условиями. Сейчас зарплата лидера сборной Украины в АПЛ составляет около 20 тысяч фунтов в неделю. Подписав новый контракт зарплата футболиста увеличится до 90 тысяч за семь дней. Интересно, что сейчас такие деньги получают его одноклубники Габриэль Жезус и Бенджамин Менди.

По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Зинченко с МанСити истекает в конце июня 2024 года.

Вероятно, что команду скорее всего покинет французский конкурент Зинченко. МанСити готов отпустить украинца лишь за 40 миллионов евро.