19 апреля Тоттенхэм неожиданно сменил тренера, уволив Жозе Моуринью. Лондонцев возглавил 29-летний Райан Мейсон и уже в первом матче одержал победу.

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Теперь Мейсон может получить еще и дебютный титул во главе "шпор", хотя в финал Тоттенхэм вывел именно Моуринью.

Манчестер Сити после волевой победы над Астон Виллой мчится к очередному чемпионству в АПЛ. Однако именно Кубок английской лиги может стать первым для "горожан" в этом сезоне.

Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз Favbet

В букмекерской компании Favbet считают Манчестер Сити фаворитом противостояния. Победу подопечных Пепа Гвардиолы в турнире оценивают коэффициентом 1,27.

Райан Мейсон отдал Тоттенхэму много лет карьеры футболиста, но так и не получил ни одного трофея. Коэффициент 4,10, что Тоттенхэм выиграет Кубок английской лиги.

Манчестер Сити также является фаворитом на победу в основное время поединка. Победу "горожан" оценили коэффициентом 1,52. Зато на победу Тоттенхэма в отведенные 90 минут букмекеры предлагают коэффициент 6,80.

Тоттенхэм никак нельзя назвать легким соперником для Манчестер Сити. В последних 10 очных матчах "шпоры" выиграли три, а еще один свели к ничьей. Что интересно, в среднем за последние 10 очных матчей команды дарили почти 3 гола. Коэффициент 2,4 на тотал матча больше 3.

"Горожане" выиграли три предыдущих розыгрыша Кубка английской лиги.

Поединок Манчестер Сити – Тоттенхэм начнется в 18:30.