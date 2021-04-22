Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Голы: Макгинн, 1 – Фоден, 22, Родри, 40

Удаления: Кэш, 57 – Стоунс, 44

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С первых минут на футбольном поле в футболке МанСити появился украинец Александр Зинченко. Уже на 1-й минуте хозяева неожиданно открыли счет на табло. Уоткинс выполнил пас, адресатом которого в штрафной площадке стал Макгинн. Он в одно касание из-под Зинченко пробил мимо голкипера Эдерсона – 1:0. Ужасное начало матча для Сити.

Марез проверил бдительность вратаря Астон Виллы, но Мартинес был на месте. Еще до перерыва гостям удалось сравнять цифры во встрече. Атаку удачным сбросом головой начал Зинченко, отдал на Фодена, тот классной передачей перевел на другой фланг где был Марез. Быструю атаку завершил Фоден, который стал адресатом передачи от Силвы – 1:1.

В конце первой части игры команда Гвардиолы вышла вперед. Родри лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с фланга – 1:2.

Уже через четыре минуты гости сами себе усложнили жизнь. Стоун грубо влетел прямой ногой в колено соперника и увидел перед собой прямую красную карточку. На отдых команды ушли при счете 1:2 в пользу МанСити, которое должно было играть второй тайм в меньшинстве.

Очень быстро во второй 45-минутке команды начали играть в равных составах. Кэш грубо в подкате сбил Фодена – удаление.

Игра во втором тайме не была слишком зрелищная. Поэтому Астон Вилла и Манчестер Сити голов больше не забивали. Победа клуба из Манчестера 1:2. Зинченко провел на поле все 90 минут.

Подопечные Гвардиолы набрали важные очки в борьбе за чемпионство АПЛ. Теперь у команды Зинченко 77 очков, они еще лучше укрепили свое лидерство в сезоне. Ближайший конкурент МЮ уже отстает на 11 пунктов. Их соперник Астон Вилла с 44 набранными очками идет 11-й.

Астон Вилла – Манчестер Сити видеообзор