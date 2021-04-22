Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1

Голы: Бейл, 60, Сон, 90 – Ингс, 30

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Уже на старте матча "святые" имели шанс выйти вперед. После навеса в штрафную Салису пробил головой по центру, но Льорис отбил мяч. На добивании был Ингс, но Льорис потянул и его удар с близкого расстояния.

Все же Саутгемптон сумел ошеломить "шпор" на старте игры. Сразу после углового Ингс направил мяч ударом головой в дальний угол!

Тоттенхэму удалось отыграться только после перерыва. На 60 минуте Гарет Бэйл получил мяч в штрафной и красивым ударом попал в верхний угол.

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Тоттенхэм сумел вырвать победу на 90 минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота Саутгемптона. Сон не промахнулся с отметки и установил итоговый результат 2:1.

После 33 матчей Тоттенхэм набрал 53 очка и занимает 6 место. От топ-4 лондонцев отделяет 2 очка. Зато Саутгемптон удерживает 14 место.

Тоттенхэм – Саутгемптон видеообзор