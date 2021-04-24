19 квітня Тоттенхем несподівано змінив тренера, звільнивши Жозе Моурінью. Лондонців очолив 29-річний Раян Мейсон і вже в першому матчі здобув перемогу.

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Тепер Мейсон може здобути ще й дебютний титул на чолі "шпор", хоча у фінал Тоттенхем вивів саме Моурінью.

Манчестер Сіті після вольової перемоги над Астон Віллою мчить до чергового чемпіонства в АПЛ. Однак саме Кубок англійської ліги може стати першим для "містян" у цьому сезоні.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: прогноз Favbet

У букмекерській компанії Favbet вважають Манчестер Сіті фаворитом протистояння. Перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в турнірі оцінюють коефіцієнтом 1,27.

Раян Мейсон віддав Тоттенхему багато років кар'єри футболіста, але так і не здобув жодного трофею. Коефіцієнт 4,10, що Тоттенхем виграє Кубок англійської ліги.

Манчестер Сіті також є фаворитом на перемогу в основний час поєдинку. Звитягу "містян" оцінили коефіцієнтом 1,52. Натомість на перемогу Тоттенхема у відведені 90 хвилин букмекери пропонують коефіцієнт 6,80.

Тоттенхем аж ніяк не можна назвати легким суперником для Манчестер Сіті. В останніх 10 очних матчах "шпори" виграли три, а ще один звели до нічиєї. Що цікаво, у середньому за останні 10 очних матчів команди дарували майже 3 голи. Коефіцієнт 2,4 на тотал матчу більше 3.

"Містяни" виграли три попередні розіграші Кубка англійської ліги.

Поєдинок Манчестер Сіті – Тоттенхем розпочнеться о 18:30.