Матч Манчестер Сити – Тоттенхэм состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало поединка в 18:30.
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Манчестер Сити – Тоттенхэм: где смотреть
Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Манчестер Сити – Тоттенхэм.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщили многие кабельные операторы.
- 19 апреля Тоттенхэм неожиданно сменил тренера, уволив Жозе Моуринью. Лондонцев возглавил 29-летний Райан Мейсон и уже в первом матче одержал победу.
- Теперь Мейсон может получить еще и дебютный титул во главе "шпор", хотя в финал Тоттенхэм вывел именно Моуринью.
- Манчестер Сити после волевой победы над Астон Виллой мчится к очередному чемпионству в АПЛ. Однако именно Кубок английской лиги может стать первым для "горожан" в этом сезоне.