Матч Манчестер Сіті – Тоттенхем відбудеться у неділю, 25 квітня. Початок поєдинку о 18:30.
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися
Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Сіті – Тоттенхем.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
- 19 квітня Тоттенхем несподівано змінив тренера, звільнивши Жозе Моурінью. Лондонців очолив 29-річний Раян Мейсон і вже в першому матчі здобув перемогу.
- Тепер Мейсон може здобути ще й дебютний титул на чолі "шпор", хоча у фінал Тоттенхем вивів саме Моурінью.
- Манчестер Сіті після вольової перемоги над Астон Віллою мчить до чергового чемпіонства в АПЛ. Однак саме Кубок англійської ліги може стати першим для "містян" у цьому сезоні.