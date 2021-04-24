Матч Манчестер Сіті – Тоттенхем відбудеться у неділю, 25 квітня. Початок поєдинку о 18:30.

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Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.