Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Кубка Англии будет принимать Вест Хэм. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Ситуация клубов перед топ-матчем

В прошлом круге Кубка Англии Вест Хэм разгромно победил Донкастер 4:0. Второй гол в этой встрече забил украинец Андрей Ярмоленко. Бенрахма отдал разрезную передачу в штрафную на ход игроку сборной Украины. Ярмоленко избежал офсайда и в касание перебросил голкипера, удвоив счет в матче.

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Манчестер Юнайтед в четвертом круге вырвал победу у Ливерпуля (3:2). "Красные дьяволы" уже на протяжении трех поединков не знают вкуса поражений во всех турнирах. Серия Вест Хэма же насчитывает лишь два поединка.

В целом история их противостояний в Кубке насчитывает 11 матчей. Интересно, что оба клуба имеют в своем активе по 4 победы. Еще три встречи завершались ничьей. А вот что касается голов, то здесь небольшое преимущество на стороне команды Юле Гуннара Сульшера – 19 мячей. На 4 гола Вест Хэм наколотил меньше – 15.

Матч 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед – Вест Хэм начнется 9 февраля в 21:30.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: прогноз от Favbet

Букмекеры отдают существенную победу МЮ – 1,58. Коэффициент победы Вест Хэма оценен втрое больше – 5,50. Ничья в основное время – 4,45. Следует обратить на то, что встреча может завершиться результативной ничьей – 4,40.

Эксперты верят, что обеим командам удастся отличиться во встрече – 1,63. Тогда, кто же забьет первым? Фанаты "красных дьяволов" первыми в матче будут праздновать взятие ворот – 1,43. Хотя довольно неплохой коэффициент стоит и на то, что счет на табло первым размочить Вест Хэм – 2,79.

Скорее всего, что английские поклонники футбола смогут увидеть равную игру любимых команд. Поэтому один из таймов в основное время таки завершится ничьей – 1,66.

Вероятно, поединок завершится со счетом (2:1) в пользу МЮ. Именно такой исход противостояния оценен в 8,30. На хотя бы минимальную победу (0:1) команды Андрея Ярмоленко можно сделать ставку с коэффициентом 18,50.

Специалисты поставили на то, что МЮ не проиграет и тотал меньше 2,5 – 2,84. На аналогичный показатель, но тотал матча уже более 2,5 – 1,82.