Курьезный момент случился в матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити (1:4). В одном из эпизодов хозяева заработали опасный штрафной удар, а гости стали выстраивать стенку.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе команды гостей. В одном из эпизодов матча украинец защищал стенку снизу. Смотрите также: МанСити разгромил на выезде Ливерпуль: вратарь Алиcсон дважды допустил грубые ошибки Его партнеру, португальцу Рубену Диашу, местоположение украинца не понравилось, и была внесена поправка. Зинченко защищал стенку лежа: смотрите видео Ruben Dias dragging Zinchenko by the head into position was by far the best moment of that half. pic.twitter.com/qI658bcgGz — Football Ramble (@FootballRamble) February 7, 2021 Этот результат оставил Ливерпуль (41 очко) на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, Манчестер Сити (48 очков) – первый.

В следующем туре "красные" сыграют на выезде с Лестером, а "горожане" примут Тоттенхэм.