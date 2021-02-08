Футбольное ноу-хау: как Зинченко защищал стенку Манчестер Сити лежа на поле – видео
Курьезный момент случился в матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити (1:4). В одном из эпизодов хозяева заработали опасный штрафной удар, а гости стали выстраивать стенку.
Источник:24 канал
Украинец Александр Зинченко вышел в основе команды гостей. В одном из эпизодов матча украинец защищал стенку снизу.
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Его партнеру, португальцу Рубену Диашу, местоположение украинца не понравилось, и была внесена поправка.
Зинченко защищал стенку лежа: смотрите видео
- Этот результат оставил Ливерпуль (41 очко) на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, Манчестер Сити (48 очков) – первый.
- В следующем туре "красные" сыграют на выезде с Лестером, а "горожане" примут Тоттенхэм.
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