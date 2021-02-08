Манчестер Юнайтед у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії прийматиме Вест Хем. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Ситуація клубів перед топ-матчем

У минулому колі Кубка Англії Вест Хем розгромно переміг Донкастер 4:0. Другий гол у цій зустрічі забив українець Андрій Ярмоленко. Бенрахма віддав розрізну передачу у штрафний майданчик на хід гравцю збірної України. Ярмоленко уникнув офсайду та в дотик перекинув голкіпера, подвоївши рахунок у матчі.

​Оце так: Футбольне ноу-хау: як Зінченко захищав стінку МанСіті лежачи на полі – відео

Манчестер Юнайтед у четвертому колі вирвав перемогу у Ліверпуля (3:2). "Червоні дияволи" вже протягом трьох поєдинків не знають смаку поразок у всіх турнірах. Серія Вест Хема ж налічує лише два поєдинки.

Загалом історія їх протистоянь у Кубку налічує 11 матчів. Цікаво, що обидва клуби мають у своєму активі по 4 перемоги. Ще три зустрічі завершувались нічиєю. А от щодо голів, то тут невеличка перевага на стороні команди Юле Гуннара Сульшера – 19 м'ячів. На 4 голи Вест Хем наколотив менше – 15.

Матч 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед – Вест Хем розпочнеться 9 лютого о 21:30.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем: прогноз від Favbet

Букмекери віддають істотну перемогу МЮ – 1,58. Коефіцієнт звитяги Вест Хема оцінений втричі більше – 5,50. Нічия в основний час – 4,45. Слід звернути на те, що зустріч може завершитись результативною нічиєю – 4,40.

Експерти вірять, що обидвом командам вдасться відзначитись у зустрічі – 1,63. Тоді, хто ж заб'є першим? Фанати "червоних дияволів" першими у матчі святкуватимуть взяття воріт – 1,43. Хоча доволі непоганий коефіцієнт стоїть і на те, що рахунок на табло першим розмочить Вест Хем – 2,79.

Швидше за все, що англійські прихильники футболу зможуть побачити рівну гру улюблених команд. тому один з таймів в основний час таки завершиться нічиєю – 1,66.

Ймовірно, поєдинок завершиться з рахунком (2:1) на користь МЮ. Саме такий результат протистояння оцінений у 8,30. На бодай мінімальну перемогу (0:1) команди Андрія Ярмоленка можна зробити ставку з коефіцієнтом 18,50.

Спеціалісти поставили на те, що МЮ не програє і тотал менше 2,5 – 2,84. На аналогічний показник, але тотал матчу вже більше 2,5 – 1,82.