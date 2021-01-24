В воскресенье, 24 января, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Ливерпуль в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Хозяева вырвали победу у неуступчивой команды Юргена Клоппа.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 3:2

Голы: Гринвуд, 26, Рашфорд, 48, Фернандеш, 78 – Салах, 18, 58

Команды второй раз за неделю встретились на одном поле. Предыдущая встреча завершилась "сухой" ничьей 0:0. В не слишком хорошем настроении к игре подошли подопечные Юргена Клоппа. В АПЛ Ливерпуль позорно проиграл Бернли (0:1). А вот МЮ переиграло Фулхэм (1:2), пишет 24 канал.

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В начале встречи сложно было отдать предпочтение одной из команд. Ливерпуль несколько активнее действовал в атаке, а "красные дьяволы" больше играли вторым номером на поле. Однако игроки МЮ не отсиживались все время в обороне.

Блестящую технику продемонстрировал Гринвуд. Все попытки его остановить были тщетными, футболист ворвался в штрафную и пробил, но мяч пролетел мимо штанги.

Защита МЮ и Ливерпуля играла надежно. Но на 18-й минуте гости все-таки размочили нули на табло. Фирмино отдал идеальную передачу из глубины поля на Салаха. Лидер атаки Ливерпуля остановил мяч и вторым касанием переиграл голкипера – 0:1.

Гол Салаха

Недолго радовались гости. Погба выгрыз мяч на своей части поля, отдал передачу на Рашфорда. Вингер увидел забегание Гринвуда на другом фланге и отдал роскошную верховую передачу. Игрок МЮ обработал дальний пас и тоже довольно-таки легко вышел победителем в дуэли с вратарем Алиссоном – 1:1.

Результативный удар Гринвуда

"Красные дьяволы" имели отличный шанс выйти вперед. Перспективный штрафной подошел исполнять Погба, но удар француза просвистел в считанных сантиметрах от перекладины. На перерыв команды ушли при равном счете – 1:1.

После отдыха Погба получил передачу на границе штрафной площадки и нанес хороший удар – мяч пролетел рядом со стойкой.

Подопечным Уле Гуннара Сульшера удалось забить быстрый гол во второй 45-минутке. Рашфорд откликнулся на передачу от партнера по команде. Он долго не думал и мастерским ударом поразил владения Ливерпуля – 2:1. Все три гола в матче были очень похожи между собой.

МЮ повел в счете

Милнер был очень близок к тому, чтобы записать свою фамилию на табло. Мяч, после его удара вблизи, пролетел над перекладиной.

Не прошло и десяти минут, как гости сравняли счет. Салах воспользовался "пожаром" у ворот соперника, откликнувшись на передачу в штрафной и легко переиграл стража ворот МЮ – 2:2.

Дубль Салаха

Александер-Арнольд получил передачу в штрафной, обработал мяч и пробил в угол ворот. Хендерсон, благодаря великолепному сейву, воспрепятствовал голу.

Салах оказался первым на мяче в штрафной и нанес невероятный удар в центр ворот. Но снова Хендерсон был к нему готов и исполнил блестящий сэйв.

На 78-й минуте МЮ получили перспективный штрафной. Фернандеш подошел к мячу и нанес безупречный удар, пробив в угол, куда бросался голкипер – 3:2.

МЮ вышел вперед

Рашфорд подхватил мяч в штрафной и быстро нанес удар – Алиссон выдал потрясающий сэйв.

Кавани имел прекрасную возможность забить, откликнувшись на прострел с фланга, но его удару головой с вратарской не хватало меткости – мяч лишь задел стойку владений Ливерпуля.

В итоге – 3:2 МЮ вырвал победу у Ливерпуля на своем поле. В 1/8 финала Кубка Англии "красные дьяволы" сыграют против Вест Хэма Андрея Ярмоленко.