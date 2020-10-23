В субботу, 24 октября в Англии состоится топ-матч – в гости к "Манчестер Юнайтед" пожалует "Челси". Букмекеры дали свой прогноз на этот поединок.

Обе команды проведут этот матч после тяжелых выездных игр в Лиге чемпионов. И если "Челси" не смогло забить хотя бы гол в ворота испанской "Севильи" (матч закончился вничью 0:0), то "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл французский ПСЖ.

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Но в чемпионате Англии дела у команд идут не лучше. "Челси" лишь на восьмом месте, набрав восемь зачетных баллов. "Манчестер Юнайтед" – аж 15-й, набрав шесть очков. Правда в МЮ на один проведенный матч меньше.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится в субботу, 24 октября. Начало матча в 19: 30.

Букмекеры так и не решились отдать предпочтение одной из команд. Несколько лучше шансы на победу у "Челси", однако фаворитом встречи "аристократы" не являются. В Marathonbet шанс "Челси" победить оценили коэффициентом 2,44. На победу "МанЮнайтед" – 3,02. Ничья в матче – 3,84. При этом что на этот матч Marathonbet выставил нулевую маржу. Таким образом коэффициенты, которые дает букмекер, выше, чем у других букмекерских контор.

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Что касается голов, то "тотал голов матча больше 2,5" – лишь 1,69. "Тотал голов матча меньше 2,5" – 2,43.