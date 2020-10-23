У суботу, 24 жовтня, в Англії відбудеться топ-матч – в гості до "Манчестер Юнайтед" завітає "Челсі". Букмекери дали свій прогноз на цей поєдинок.

Обидві команди проведуть цей матч після важких виїзних ігор у Лізі чемпіонів. І якщо "Челсі" не змогло забити бодай гол у ворота іспанської "Севільї" (матч закінчився внічию 0:0), то "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв французький ПСЖ.

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Та у чемпіонаті Англії справи у команд йдуть не найкраще. "Челсі" лише на восьмому місці, набравши вісім залікових балів. "Манчестер Юнайтед" – аж 15-й, набравши шість очок. Правда в МЮ на один проведений матч менше.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок матчу о 19:30.

Букмекери так і не наважилися віддати перевагу одній з команд. Дещо кращі шанси на перемогу у "Челсі", однак фаворитом зустрічі "аристократи" не являються. В Marathonbet шанс "Челсі" перемогти оцінили коефіцієнтом 2,44. На перемогу "МанЮнайтед" – 3,02. Нічия у матчі – 3,84. При цьому що на цей матч Marathonbet виставив нульову маржу. Таким чином коефіцієнти, які дає букмекер, є вищі, аніж в інших букмекерських контор.

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Щодо голів, то "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,69. "Тотал голів матчу менше 2,5" – 2,43.