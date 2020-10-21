В матче между "Челси" и "Севильей" в Лиге чемпионов в среду, 21 октября, команды так и не смогли забить хотя бы один гол. Поэтому игра закончилась вничью.

Челси – Севилья 0:0

Обе команды проводили этот матч после не слишком успешных выступлений во внутренних чемпионатах. Поэтому без ротации не обошлось. Для примера, место в воротах "Челси" занял Эдуар Менди. И именно он в одном из моментов спас лондонцев от пропущенного гола, рукой отбив мяч, летевший в ворота.

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У противоположных ворот больше всего работы Боно создавал Тимо Вернер. Нападающий имел несколько возможностей отличиться, но пробить голкипера так и не сумел.

На 67-й минуте "Севилья" красиво разыграла угловой – пошла подача в дальний угол штрафной на Хордана. Полузащитник пробивал слету. Если бы ему удалось забить, это был бы один из самых красивых голов в этой Лиге чемпионов. А так мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной ворот.

Поэтому матч закончился в безголевую ничью. И стал единственным в первый день группового этапа Лиги чемпионов, где голов забито не было.

Видеообзор матча Челси – Севилья