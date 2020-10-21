В первом туре Лиги чемпионов сошлись французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед". Все три гола в матче забили игроки МЮ, но гости одержали победу лишь в конце встречи.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Марсьяль, 55 (авт.) – Фернандеш, 23, Рашфорд, 87

Обе команды слишком осторожно начали этот матч, без особой остроты у ворот соперника. Так что первый опасный момент был создан, когда прошло десять минут игры, но де Хеа справился с ударом Курзавы.

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А после этого в ворота ПСЖ был назначен пенальти. Диалло в собственной штрафной сбил Марсьяля. Пересмотр VAR лишь подтвердил решение арбитра, и Фернандеш пошел исполнять стандарт. Перед самым ударом полузащитник МЮ неожиданно совершил прыжок. Но переиграть Наваса с отметки ему не удалось – голкипер отбил мяч. Но повтор показал, что вратарь вышел с линии ворот еще до удара, поэтому пенальти пришлось перебивать. На этот раз Фернандеш случая не упустил.

Зато когда у противоположных ворот падали Ди Мария и Мбаппе, арбитр нарушений правил не видел.

Сравнять счет ПСЖ удалось уже во втором тайме. Но и здесь гол забил игрок МЮ. После подачи с углового Марсьяль неуклюже сыграл в своей штрафной, срезав мяч в дальний угол ворот.

После этого команды обменялись несколькими острыми выпадами на ворота соперника. Но гол был забит только один. Уже в конце встречи Рашфорд, получив пас, сделал рывок к штрафной площадке. Он пробил с линии штрафной зоны точно в угол ворот. И мяч от штанги влетел за линию ворот.