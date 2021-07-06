Восстановление Малиновского

Делать операцию Малиновскому взялся профессор Джузеппе Сансонетти из Милана. Врач ранее помогал одноклубнику украинца Марио Пашаличу, восстановление которого прошло успешно.

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Сколько продлится восстановление лидера команды? 45 дней Малиновский будет вне общей группы итальянской команды. Такое развитие событий дает понять, что Руслан не поможет Аталанте на старте нового сезона в Серии А.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 украинский полузащитник отыграл 43 матча за бергамовцев, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов. Украинец помог команде добыть "бронзу" итальянского чемпионата. Клуб уступил только Интеру и Милану. В то же время оставил за спиной Ювентус.

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