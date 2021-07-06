Відновлення Маліновського

Робити операцію Маліновському взявся професор Джузеппе Сансонетті з Мілану. Лікар раніше допомагав одноклубнику українця Маріо Пашаличу, відновлення якого минуло успішно.

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Скільки триватиме відновлення лідера команди? 45 днів Маліновський буде поза загальною групою італійської команди. Такий розвиток подій дає зрозуміти, що Руслан не допоможе Аталанті на старті нового сезону у Серії А.

Нагадаємо, що у сезоні-2020/2021 український півзахисник відіграв 43 матчі за бергамівців, в яких забив 10 голів та віддав 12 асистів. Українець допоміг команді здобути "бронзу" італійського чемпіонату. Клуб поступився лише Інтеру та Мілану. Натомість залишив за спиною Ювентус.

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