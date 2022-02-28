Малиновский, Зинченко и другие футболисты перевели в армию более 16 миллионов гривен

Украинский народ помогает армии не только физически, но и финансово. Теперь присоединились к этому еще и украинские футболисты, выступающие за границей.

Поддержка для армии

Украинские футболисты выступают в Европе, потому далеко находятся от родной страны. Игроки сплотились и собрали средства для украинской армии, которая дает отличие российским оккупантам.

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Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие футболисты-легионеры сформировали фон и собрали для наших защитников около 16,5 миллиона гривен, а это 500 тысяч евро.

С каждой минутой эта сумма увеличивается. Также к сбору средств присоединились бывший тренер Динамо и нынешний наставник Аль-Айна Сергей Ребров.

Футбольное сообщество защищает Украину

Бывший футболист Карпат и Миная Михаил Кополовец вступил в ряды территориальной обороны.

В руки оружие взял динамовец Владимир Бессонов.

Также от полета в Англию отказался Олег Лужный. Экснаставник "Динамо" не поехал на тренерские курсы, чтобы защищать родную страну от российских войск.

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