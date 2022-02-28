Малиновский, Зинченко и другие футболисты перевели в армию более 16 миллионов гривен
Источник:Трибуна
Украинский народ помогает армии не только физически, но и финансово. Теперь присоединились к этому еще и украинские футболисты, выступающие за границей.
Поддержка для армии
Украинские футболисты выступают в Европе, потому далеко находятся от родной страны. Игроки сплотились и собрали средства для украинской армии, которая дает отличие российским оккупантам.
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Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие футболисты-легионеры сформировали фон и собрали для наших защитников около 16,5 миллиона гривен, а это 500 тысяч евро.
С каждой минутой эта сумма увеличивается. Также к сбору средств присоединились бывший тренер Динамо и нынешний наставник Аль-Айна Сергей Ребров.
Футбольное сообщество защищает Украину
- Бывший футболист Карпат и Миная Михаил Кополовец вступил в ряды территориальной обороны.
- В руки оружие взял динамовец Владимир Бессонов.
- Также от полета в Англию отказался Олег Лужный. Экснаставник "Динамо" не поехал на тренерские курсы, чтобы защищать родную страну от российских войск.
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