Підтримка для армії
Українські футболісти виступають у Європі, тому далеко перебувають від рідної країни. Гравці згуртувались та зібрали кошти для української армії, яка дає гудну відсіч російським окупантам.
До теми Лужний відмовився від тренерських курсів в Англії, щоб захищати Україну від нападу Росії
Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші футболісти-легіонери сформували фон та зібрали для наших захисників близько 16,5 мільйонів гривень, а це 500 тисяч євро.
З кожною хвилиною ця сума тільки збільшується. Також до збору коштів доєднався колишній тренер Динамо та нинішній наставник Аль-Айна Сергій Ребров.
Футбольна спільнота захищає Україну
- Колишній футболіст Карпат та Минаю Михайло Кополовець вступив до лав територіальної оборони.
- До рук зброю взяв динамівець Володимир Безсонов.
- Також від польоту в Англію відмовився Олег Лужний. Екснаставник Динамо не поїхав на тренерські курси, щоб захищати рідну країну від російських військ.
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