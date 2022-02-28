Підтримка для армії

Українські футболісти виступають у Європі, тому далеко перебувають від рідної країни. Гравці згуртувались та зібрали кошти для української армії, яка дає гудну відсіч російським окупантам.

До теми Лужний відмовився від тренерських курсів в Англії, щоб захищати Україну від нападу Росії

Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші футболісти-легіонери сформували фон та зібрали для наших захисників близько 16,5 мільйонів гривень, а це 500 тисяч євро.

З кожною хвилиною ця сума тільки збільшується. Також до збору коштів доєднався колишній тренер Динамо та нинішній наставник Аль-Айна Сергій Ребров.

Футбольна спільнота захищає Україну

Колишній футболіст Карпат та Минаю Михайло Кополовець вступив до лав територіальної оборони.

До рук зброю взяв динамівець Володимир Безсонов.

Також від польоту в Англію відмовився Олег Лужний. Екснаставник Динамо не поїхав на тренерські курси, щоб захищати рідну країну від російських військ.

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