Футболист Александр Зинченко женился на журналистке Владе Седан. Торжественные празднования состоялись через пять месяцев после официальной церемонии.

Александр Зинченко и Влада Седан расписались еще 12 марта. Сделали это тайно в Посольстве Украины в Великобритании. В тайне этот факт держали и в дальнейшем. Пока в начале августа Влада Седан не обнародовала всю информацию.

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Однако тогда пара сделала все почти наедине из-за карантинных ограничений. Теперь же они решили отпраздновать все в кругу семьи и друзей. И опубликовали первые фотографии с торжества. На них Зинченко в черном смокинге с бабочкой.

На празднование пара приехала на черном Rolls-Royce.

Впоследствии фотографии со свадьбы в Фейсбуке опубликовал один из гостей Юрий Сапронов. Однако на этот раз видно, что собственно свадьба состоялась в одном из загородных заведений – Mayachok Event Hall на берегу Днепра.