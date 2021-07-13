Малиновский выписан из больницы после операции: состояние футболиста

13 июля 2021 , 10:00
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Источник:

24 канал

Игрок сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский выписан из больницы в Милане. 6 июля футболист успешно перенес операцию на животе. У 28-летнего футболиста была грыжа.

Руслан уже проводит время с семьей. Видео Малиновского, который гуляет в парке с дочерью, выложила его жена – Роксана.

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Ожидается, что восстановление Малиновского продлится около 45 дней.

Руслан Малиновский гуляет с дочкой / Фото: инстаграм Роксаны Малиновской

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Автор: Юрій Семенюк