Малиновский выписан из больницы после операции: состояние футболиста
13 июля 2021 , 10:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Игрок сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский выписан из больницы в Милане. 6 июля футболист успешно перенес операцию на животе. У 28-летнего футболиста была грыжа.
Руслан уже проводит время с семьей. Видео Малиновского, который гуляет в парке с дочерью, выложила его жена – Роксана.
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Ожидается, что восстановление Малиновского продлится около 45 дней.
Руслан Малиновский гуляет с дочкой / Фото: инстаграм Роксаны Малиновской
Почему Малиновский сделал операцию: главное
- В начале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота. Футболисту нужна операция.
- Однако Руслан решил не спешить ложиться на операционный стол. Игрок решил заняться здоровьем после чемпионата Европы-2020, чтобы помочь Украине на турнире.
- На чемпионате Европы полузащитник сыграл за "сине-желтых" четыре матча, в которых не запомнился забитыми голами.
- Руслан неожиданно не попал в заявку на четвертьфинал с Англией. Перед встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышцы. Сообщалось, что это повреждение связано с грыжей.