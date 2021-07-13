Руслан уже проводит время с семьей. Видео Малиновского, который гуляет в парке с дочерью, выложила его жена – Роксана.

К слову Малиновский перенес операцию: когда вернется лидер сборной Украины

Ожидается, что восстановление Малиновского продлится около 45 дней.

Руслан Малиновский гуляет с дочкой / Фото: инстаграм Роксаны Малиновской

Почему Малиновский сделал операцию: главное