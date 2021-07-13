Руслан вже проводить час з сім'єю. Відео Маліновського, який гуляє в парку з донькою, виклала його дружина – Роксана.

До слова Маліновський переніс операцію: коли повернеться лідер збірної України

Очікується, що відновлення Малиновського триватиме близько 45 днів.



Руслан Маліновський гуляє з донькою / Фото: інстаграм Роксани Маліновської

Чому Маліновський зробив операцію: головне