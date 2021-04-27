Символічна збірна Серії А

В останній грі проти Болоньї Руслан Маліновський відзначився голом та асистом. Загалом матч завершився розгромною перемогою Аталанти (5:0). Українець втретє за місяць потрапив до символічної збірної туру за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

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Лідер збірної України отримав одну з найвищих оцінок – 9.4. Також у цій команді є ще два гравці Аталанти – Луїс Муріель і захисник Крістіан Ромеро. Нападник отримав однакову оцінку з Русланом 9.4. А от центрбеку клубу з Бергамо віддали експерти 8.2

У цьому сезоні Маліновський провів у "чорно-синій" футболці 37 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

За останні 6 поєдинків український футболіст наколотив 4 голи та зробив 3 асисти.

Додамо, що після такої гри від українця ним серйозно зацікавився Інтер.



Символічна збірна тижня Серії А / Скриншот із WhoScored