"Не было фола": Малиновский недоволен решением судьи в дебютном матче за Марсель
Источник:La Provence
Руслан Малиновский дебютировал во французской Лиге 1. Марсель обыграл на выезде Труа 0:2.
Новоиспеченный новичок "провансальцев" начал поединок на скамейке запасных. Оба гола Марселя были забиты еще до выхода Малиновского на футбольное поле. Победу 0:2 гостям принесли мячи Мангулу и Веретту.
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Малиновский: Пережил свой первый успех с этой командой
Руслан появился в матче на 67-й минуте вместо Иссы Каборе. Дебют украинского полузащитника во Франции начался с желтой карточки после фола в центре поля. Руслан сзади в подкате срезал соперника.
После поединка Малиновский прокомментировал свой первый матч за Марсель и дебютное предупреждение. Украинец не согласен с решением арбитра.
Важная победа. Я счастлив, что сыграл первые минуты за Марсель и пережил свой первый успех с этой командой. Это только начало, мне еще нужно много работать, чтобы полноценно влиться в игру. Но я разочарован этой желтой карточкой, потому что там не было фола, как я считаю. Мы должны были сохранить результат 2:0 и пытался помочь команде,
– рассказал Малиновский.
Руслан помог Марселю одержать свою пятую победу подряд в Лиге 1. Подопечные Игоря Тудора идут третьими, уступая только ПСЖ и Лансу. У нового клуба украинца 39 баллов.
Что известно о переходе Малиновского в Марсель
- 9 января 2023 года Марсель объявил о переходе Малиновского. Правда, только на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Контракт украинца принадлежит Аталанте. Однако в арендном соглашении прописана опция обязательного выкупа футболиста.
- Ожидается, что Аталанта заработает на трансфере Руслана около 10 миллионов евро плюс еще 3 миллиона бонусов.
- Уже в первый день пребывания во Франции. организовал семью Малиновского встречу с земляками, проживающих в этом городе.
- Украинский полузащитник сделал первое обещание перед фанатами "провансальцев".
- В Аталанте же заверили, что не будут искать замену Руслану Ведь в команде и так много игроков на позиции, которую закрывал Малиновский.