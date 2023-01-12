Новоспечений новачок "провансальців" розпочав поєдинок на лаві запасних. Обидва голи Марселя були забиті ще до виходу Маліновського на футбольне поле. Перемогу 0:2 гостям принесли м'ячі Мангулу та Верету.

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Маліновський: Пережив свій перший успіх із цією командою

Руслан з'явився у матчі на 67-й хвилині замість Ісси Каборе. Дебют українського півзахисника у Франції розпочався з жовтої картки після фолу у центрі поля. Руслан ззаду у підкаті зрізав суперника.

Після поєдинку Маліновський прокоментував свій перший матч за Марсель та дебютне попередження. Українець не погоджується із рішенням арбітра.

Важлива перемога. Я щасливий, що зіграв свої перші хвилини за Марсель і пережив свій перший успіх із цією командою. Це тільки початок, мені ще потрібно багато працювати, щоб повноцінно влитися в гру. Але я розчарований цією жовтою карткою, бо там не було фолу, як я вважаю. Ми мали зберегти результат 2:0 і намагався допомогти команді,

– розповів Маліновський.

Руслан допоміг Марселю здобути свою п'яту перемогу поспіль у Лізі 1. Підопічні Ігоря Тудора йдуть третіми, поступаючись лише ПСЖ та Лансу. У нового клубу українця 39 балів.

Що відомо про перехід Маліновського у Марсель