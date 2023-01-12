Новоспечений новачок "провансальців" розпочав поєдинок на лаві запасних. Обидва голи Марселя були забиті ще до виходу Маліновського на футбольне поле. Перемогу 0:2 гостям принесли м'ячі Мангулу та Верету.
До теми "Ми щасливі, що він із нами": тренер Марселя оцінив дебют Маліновського
Маліновський: Пережив свій перший успіх із цією командою
Руслан з'явився у матчі на 67-й хвилині замість Ісси Каборе. Дебют українського півзахисника у Франції розпочався з жовтої картки після фолу у центрі поля. Руслан ззаду у підкаті зрізав суперника.
Після поєдинку Маліновський прокоментував свій перший матч за Марсель та дебютне попередження. Українець не погоджується із рішенням арбітра.
Важлива перемога. Я щасливий, що зіграв свої перші хвилини за Марсель і пережив свій перший успіх із цією командою. Це тільки початок, мені ще потрібно багато працювати, щоб повноцінно влитися в гру. Але я розчарований цією жовтою карткою, бо там не було фолу, як я вважаю. Ми мали зберегти результат 2:0 і намагався допомогти команді,
– розповів Маліновський.
Руслан допоміг Марселю здобути свою п'яту перемогу поспіль у Лізі 1. Підопічні Ігоря Тудора йдуть третіми, поступаючись лише ПСЖ та Лансу. У нового клубу українця 39 балів.
Що відомо про перехід Маліновського у Марсель
- 9 січня 2023 року Марсель оголосив про перехід Маліновського. Щоправда, наразі лише на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. Контракт українця належить Аталанті. Однак в орендній угоді прописана опція обов'язкового викупу футболіста.
- Очікується, що Аталанта заробить на трансфері Руслана близько 10 мільйонів євро плюс ще 3 мільйони бонусами.
- Вже у перший день перебування у Франції Марсель організував сім'ї Маліновського зустріч із земляками, які мешкають у цьому місті.
- Український півзахисник зробив першу обіцянку перед фанатами "провансальців".
- В Аталанті ж запевнили, що не будуть шукати заміну Руслану. Адже у команді і так багато гравців на позиції, яку закривав Маліновський.