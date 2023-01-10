В Аталанте искренне попрощались с украинским полузащитником. Спортивный директор итальянского клуба Тони Д'Амико рассказал об уходе из команды Малиновского.

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Малиновский: Появилась такая возможность, и мы решили ею воспользоваться.

По его словам, потеря Руслана не будет существенна для команды. У Аталанты достаточно футболистов, которые смогут сыграть на позиции украинца.

Малиновский ушел, но мы благодарим его за все общее время с нами. Возникла такая возможность, и мы решили ею пользоваться. На позиции Руслана у нас много игроков. Возникла такая возможность, и мы решили довести дело до конца,

– заявил Д'Амико.

"Мы всегда обдумываем свои возможности на рынке. Я каждый день разговариваю с Гасперини. Все наши усилия направлены на усиление склада. Иногда удается это сделать, иногда нет. Посмотрим, какие еще варианты у нас будут до конца зимнего рынка", – добавил представитель клуба из Бергамо.

Интересно, что перед официальным объявлением аренды в Марсель главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о важности Малиновского в команде. Он внес большой вклад в игру команды.

Также Гасперини заверил, что Аталанта не будет искать замену позиции украинца.

Малиновский еще не знает своей игровой позиции в новой команде. Наставник Марселя Игорь Тудор заявил, что Руслан может сыграть либо в роли нападающего, либо атакующего хава.

11 января Марсель проведет свой первый матч после прихода Малиновского. Провансальцы сыграют на выезде против Труа. Начало встречи в 22:00 (по киевскому времени).

К слову. Малиновский отдал Аталанте 3,5 года своей профессиональной карьеры. За клуб из Бергамо сыграл 143 матча (30 голов и 28 результативных передач).