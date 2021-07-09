Малиновский перенес операцию: когда вернется лидер сборной Украины
Источник:инстаграм Роксаны Малиновской
Руслан Малиновский успешно перенес операцию на грыже живота. Теперь футболист сборной Украины и Аталанты будет более месяца вне футбольного поля.
Состояние здоровья Малиновского
О проведенной операции сообщила жена Руслана Малиновского – Роксана. Хирургическое вмешательство провел профессор Джузеппе Сансонетти, который ранее оперировал одноклубника украинца Марио Пашалича, который ранее имел проблемы с грыжей живота.
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Жена футболиста выложила фотографию Руслана из больничной палаты. Футболист Аталанты находится в хорошем настроении после операции. Сколько уйдет на восстановление лидера бергамовцев? 5 – 7 месяцев Малиновский пробудет вне футбольного поля. Руслан не поможет команде Джана Пьера Гасперини в начале сезона в Серии А.Обратите внимание! Ранее в СМИ распространилась информация касательно операции Малиновского. Однако жена футболиста в своем инстаграме назвала проведенную операцию слухам, выложив фотографию с Русланом в одном из итальянских кафе.
Напомним, что в прошлом сезоне Аталанта заняла третье место в итальянском элитном дивизионе. Клуб украинца оставил за своей спиной туринский Ювентус.
Футболисту сделали операцию / Скриншот из инстаграма Роксаны Малиновской
Почему Малиновский сделал операцию: главное
- В начале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота. Футболисту нужна операция.
- Однако Руслан решил не спешить ложиться на операционный стол. Игрок решил заняться здоровьем после чемпионата Европы-2020, чтобы помочь Украине на турнире.
- На чемпионате Европы полузащитник сыграл за "сине-желтых" четыре матча, в которых не запомнился забитыми голами.
- Руслан неожиданно не попал в заявку на четвертьфинал с Англией. Перед встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце. Сообщалось, что это повреждение связано с грыжей.