Малиновский перенес операцию: когда вернется лидер сборной Украины

Руслан Малиновский успешно перенес операцию на грыже живота. Теперь футболист сборной Украины и Аталанты будет более месяца вне футбольного поля.

Состояние здоровья Малиновского

О проведенной операции сообщила жена Руслана Малиновского – Роксана. Хирургическое вмешательство провел профессор Джузеппе Сансонетти, который ранее оперировал одноклубника украинца Марио Пашалича, который ранее имел проблемы с грыжей живота.

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Жена футболиста выложила фотографию Руслана из больничной палаты. Футболист Аталанты находится в хорошем настроении после операции. Сколько уйдет на восстановление лидера бергамовцев? 5 – 7 месяцев Малиновский пробудет вне футбольного поля. Руслан не поможет команде Джана Пьера Гасперини в начале сезона в Серии А.

Ранее в СМИ распространилась информация касательно операции Малиновского. Однако жена футболиста в своем инстаграме назвала проведенную операцию слухам, выложив фотографию с Русланом в одном из итальянских кафе.

Напомним, что в прошлом сезоне Аталанта заняла третье место в итальянском элитном дивизионе. Клуб украинца оставил за своей спиной туринский Ювентус.



Футболисту сделали операцию / Скриншот из инстаграма Роксаны Малиновской

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