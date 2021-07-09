Стан здоров'я Маліновського

Про проведену операцію повідомила дружина Руслана Маліновського – Роксана. Хірургічне втручання провів професор Джузеппе Сансонетті, який раніше оперував одноклубника українця Маріо Пашалича, який раніше мав проблеми з грижею живота.

До теми Маліновському зроблять операцію: скільки часу піде на відновлення лідера Аталанти

Дружина футболіста виклала світлину Руслана з лікарняної палати. Футболіст Аталанти перебуває у гарному настрої після операції. Скільки піде на відновлення лідера бергамівців? 5 – 7 місяців Маліновський пробуде поза футбольним полем. Руслан не допоможе команді Джана П'єра Гасперіні на початку сезону у Серії А.

Зверніть увагу! Що ще раніше у ЗМІ поширилась інформація щодо операції Маліновського. Однак дружина футболіста у своєму інстаграмі назвала проведену операцію чутками, виклавши світлину з Русланом у одному з італійських кафе.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Аталанта посіла третє місце в італійському елітному дивізіоні. Клуб українця залишив за своєю спиною туринський Ювентус.



Футболісту зробили операцію / Скриншот із інстаграму Роксани Маліновської

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