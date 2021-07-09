Стан здоров'я Маліновського
Про проведену операцію повідомила дружина Руслана Маліновського – Роксана. Хірургічне втручання провів професор Джузеппе Сансонетті, який раніше оперував одноклубника українця Маріо Пашалича, який раніше мав проблеми з грижею живота.
До теми Маліновському зроблять операцію: скільки часу піде на відновлення лідера Аталанти
Дружина футболіста виклала світлину Руслана з лікарняної палати. Футболіст Аталанти перебуває у гарному настрої після операції. Скільки піде на відновлення лідера бергамівців? 5 – 7 місяців Маліновський пробуде поза футбольним полем. Руслан не допоможе команді Джана П'єра Гасперіні на початку сезону у Серії А.
Нагадаємо, що у минулому сезоні Аталанта посіла третє місце в італійському елітному дивізіоні. Клуб українця залишив за своєю спиною туринський Ювентус.
Футболісту зробили операцію / Скриншот із інстаграму Роксани Маліновської
Чому Маліновський зробив операцію: головне
- На початку 2021 року стало відомо, що у Маліновського грижа в області живота. Футболісту потрібна операція.
- Однак Руслан вирішив не поспішати лягати на операційний стіл. Гравець вирішив зайнятись здоров'ям після чемпіонату Європи-2020, щоб допомогти Україні на турнірі.
- На чемпіонаті Європи півзахисник зіграв за "синьо-жовтих" чотири матчі, у яких не запам'ятався забитими голами.
- Руслан неочікувано не потрапив у заявку на чвертьфінал з Англією. Перед зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі. Повідомлялося, що це пошкодження пов'язане з грижею.