Малиновский отдыхает после операции на пляже в компании игрока Реала: фото
16 июля 2021 , 19:43Читати новину українською
Источник:инстаграм Роксаны Малиновской
Украинский футболист Руслан Малиновский после Евро-2020 перенес операцию и наконец выбрался в отпуск с семьей на Сардинию.
Малиновский отдыхает после сезона вместе со своей женой. Им удалось встретить звезду мадридского Реала и сборной Франции Рафаэля Варана и сделать совместное фото.
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"Готовимся к предстоящей игре", – подписала фотографию Роксана, намекая на предстоящий поединок между Украиной и Францией в рамках отбора к ЧМ-2022.
Почему Малиновский сделал операцию: главное
- В начале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота. Футболисту нужна операция.
- Однако Руслан решил не спешить ложиться на операционный стол. Игрок решил заняться здоровьем после чемпионата Европы-2020, чтобы помочь Украине на турнире.
- На чемпионате Европы полузащитник сыграл за "сине-желтых" четыре матча, в которых не запомнился забитыми голами.
- Руслан неожиданно не попал в заявку на четвертьфинал с Англией. Перед встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце. Сообщалось, что это повреждение связано с грыжей.