Малиновский отдыхает после операции на пляже в компании игрока Реала: фото

Украинский футболист Руслан Малиновский после Евро-2020 перенес операцию и наконец выбрался в отпуск с семьей на Сардинию.

Малиновский отдыхает после сезона вместе со своей женой. Им удалось встретить звезду мадридского Реала и сборной Франции Рафаэля Варана и сделать совместное фото.

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"Готовимся к предстоящей игре", – подписала фотографию Роксана, намекая на предстоящий поединок между Украиной и Францией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Почему Малиновский сделал операцию: главное