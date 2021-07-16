Маліновський проводить відпочинок після сезону разом зі своєю дружиною. Їм вдалося зустріти зірку мадридського Реала і збірної Франції Рафаеля Варана і зробити спільне фото.

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"Готуємось до майбутньої гри", – підписала світлину Роксана, натякаючи на майбутній поєдинок між Україною та Францією у рамках відбору до ЧС-2022.

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