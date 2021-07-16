Маліновський проводить відпочинок після сезону разом зі своєю дружиною. Їм вдалося зустріти зірку мадридського Реала і збірної Франції Рафаеля Варана і зробити спільне фото.
Дивіться також Де продовжить кар'єру Яремчук: Бенфіка, Мілан, Арсенал чи залишиться в Генті
"Готуємось до майбутньої гри", – підписала світлину Роксана, натякаючи на майбутній поєдинок між Україною та Францією у рамках відбору до ЧС-2022.
Чому Маліновський зробив операцію: головне
- На початку 2021 року стало відомо, що у Маліновського грижа в області живота. Футболісту потрібна операція.
- Однак Руслан вирішив не поспішати лягати на операційний стіл. Гравець вирішив зайнятись здоров'ям після чемпіонату Європи-2020, щоб допомогти Україні на турнірі.
- На чемпіонаті Європи півзахисник зіграв за "синьо-жовтих" чотири матчі, у яких не запам'ятався забитими голами.
- Руслан неочікувано не потрапив у заявку на чвертьфінал з Англією. Перед зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі. Повідомлялося, що це пошкодження пов'язане з грижею.