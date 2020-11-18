Жена Малиновского рассказала о серьезных симптомах COVID-19 у футболиста
Жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о состоянии здоровья игрока, который заболел коронавирусом.
По словам Роксаны в инстаграм, 18 ноября стало первым днем, когда ее мужу стало легче.
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"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская.
Что известно о вспышке COVID-19 в сборной
- Уже после матча с Польшей, который состоялся 11 ноября, положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук. Поэтому в сборную вызвали Сергея Булецу, Александра Назаренко и Георгия Судакова.
- 16 ноября, после матча с Германией, положительные тесты уже были у Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника.
- 17 ноября, в день матча против Швейцарии, стало известно о положительных тестах у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. При этом двое последних за месяц до того уже были инфицированы коронавирусом и отбыли самоизоляцию, в их организме должны быть антитела.
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