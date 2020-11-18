Жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о состоянии здоровья игрока, который заболел коронавирусом.

По словам Роксаны в инстаграм, 18 ноября стало первым днем, когда ее мужу стало легче.

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"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская.

К слову. 27-летний украинец 17 ноября сдал положительный тест на COVID-19, находясь в расположении сборной Украины.

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