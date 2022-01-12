Прошелся Фьюри и по своему соотечественнику Энтони Джошуа, обвинив его в безвольном поражении украинцу.

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Тайсон до сих пор не может поверить, что Джошуа вот так взял и отдал Украине все пояса, добытые им ранее тяжким трудом.

"Эй Джей, ты глуп. Появился маленький стероидный боксер из среднего веса и забрал все твои пояса. Но сейчас за него возьмется настоящий британский тяжелый бомбардировщик и вернет титулы в Англию. Вы просто дурацкие увальни, верните эти пояса мне, Цыганскому королю!" – заявил Фьюри.

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