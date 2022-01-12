Прошелся Фьюри и по своему соотечественнику Энтони Джошуа, обвинив его в безвольном поражении украинцу.
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Тайсон до сих пор не может поверить, что Джошуа вот так взял и отдал Украине все пояса, добытые им ранее тяжким трудом.
"Эй Джей, ты глуп. Появился маленький стероидный боксер из среднего веса и забрал все твои пояса. Но сейчас за него возьмется настоящий британский тяжелый бомбардировщик и вернет титулы в Англию. Вы просто дурацкие увальни, верните эти пояса мне, Цыганскому королю!" – заявил Фьюри.
Усик может подраться с Фьюри
- Усик и Фьюри на двоих удерживают все основные чемпионские титулы в тяжелом весе. Александр владеет поясами WBO, WBA, IBF после того, как победил Джошуа.
- У Тайсона только титул WBC, который считается наиболее престижным. Британец защитил пояс, нокаутировав Деонтея Уайлдера.
- Оба боксера должны провести обязательные поединки: Усика ждет реванш с Джошуа, а Тайсона – встреча с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Пока Фьюри не спешит договариваться о встрече с Уайтом. Вместо этого Джошуа может отказаться от реванша и позволить Усику встретиться с Фьюри.